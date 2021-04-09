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Пожар начался в учебном корпусе Военно-космической академии в Петербурге, людей эвакуируют

14:32 09.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учебный корпус Военно- космической академии горит в Санкт-Петербурге на площади 60 кв. метров, проводится эвакуация. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В учебном корпусе Военно-космической академии начался пожар. Площадь возгорания, предварительно, 60 кв. метров. В данный момент в здании находятся порядка 300 человек, их эвакуируют", - сказал собеседник агентства.

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