Пожар начался в учебном корпусе Военно-космической академии в Петербурге, людей эвакуируют

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учебный корпус Военно- космической академии горит в Санкт-Петербурге на площади 60 кв. метров, проводится эвакуация. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В учебном корпусе Военно-космической академии начался пожар. Площадь возгорания, предварительно, 60 кв. метров. В данный момент в здании находятся порядка 300 человек, их эвакуируют", - сказал собеседник агентства.