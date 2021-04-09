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НОВОСТИ

Анатолий Вассерман: Размер минимальной стипендии не должен опускаться ниже 15 000 рублей

18:28 09.04.2021

Аналитик, известный участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман ко Дню космонавтики прочитал лекцию студентам МГУТУ им. К.Г. Разумовского. По словам эрудита, будущее российской экономики будут определять сложные высокотехнологичные производства и государство обязано поддерживать студентов, повысив стипендию до уровня прожиточного минимума.

«Стипендия должна давать возможность учиться, и быть не ниже прожиточного минимума, - уверен Вассерман. - Сейчас он где-то в районе 15 000 рублей. Несомненно, стипендии уже сейчас нужно повышать. И в первую очередь, для наиболее востребованных в будущем профессий, которые связаны с точными и техническими науками, с технологиями производства».

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