Анатолий Вассерман: Размер минимальной стипендии не должен опускаться ниже 15 000 рублей

18:28

Аналитик, известный участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман ко Дню космонавтики прочитал лекцию студентам МГУТУ им. К.Г. Разумовского. По словам эрудита, будущее российской экономики будут определять сложные высокотехнологичные производства и государство обязано поддерживать студентов, повысив стипендию до уровня прожиточного минимума.

«Стипендия должна давать возможность учиться, и быть не ниже прожиточного минимума, - уверен Вассерман. - Сейчас он где-то в районе 15 000 рублей. Несомненно, стипендии уже сейчас нужно повышать. И в первую очередь, для наиболее востребованных в будущем профессий, которые связаны с точными и техническими науками, с технологиями производства».