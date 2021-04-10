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НОВОСТИ

В армии РФ будет создано первое подразделение с ударными роботами - МО РФ

13:00 10.04.2021

Первое подразделение, оснащённое 20 ударными роботами, будет создано в армии России, в ближайшее время в военном исследовательском центре будут отработаны формы его применения, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу проверил выполнение государственного оборонного заказа компанией 766 УПТК, где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.
"Как доложил министру обороны начальник главного штаба Сухопутных войск Василий Тонкошкуров, в Вооруженных силах РФ будет создано первое подразделение с ударными роботами, в состав которого войдут пять робототехнических комплексов "Уран-9" или 20 боевых машин", - рассказали в ведомстве.
Как пояснили в Минобороны, "для выработки методик и форм применения подразделений с робототехническими комплексамм на базе одного из научно исследовательских центров Минобороны сейчас формируется опытное подразделение". "Затем на базе этого центра будет вестись подготовка личного состава, который в дальнейшем в рамках подразделений будет эксплуатировать ударные робототехничечкте комплексы "Уран-9" в строевых частях", - добавили в министерстве.
В Минобороны уточнили, что ранее "Ураны-9" применялись только как отдельные комплексы.
Боевой робот "Уран-9" выпускаетчя 766 УПТК. Его вооружение состоит из 30-миллиметровой автоматической пушки, противотанковых управляемых ракет "Атака", а также огнеметов "Шмель".

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