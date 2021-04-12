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Кабмин запустит шесть новых суперсервисов на портале госуслуг

09:20 12.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ планирует запустить шесть новых суперсервисов в 2021 году на портале госуслуг. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"В 2021 году мы планируем запустить еще шесть суперсервисов", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос ТАСС.

Уточняется, что среди них такие сервисы, как "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", а также "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн", "Мое здоровье онлайн".

По итогам 2020 года на портале госуслуг реализованы уже семь суперсервисов. Например, "Поступление в вуз онлайн". Он дает возможность направить электронное заявление на поступление на очную бюджетную форму обучения, отследить место в конкурсных списках, направить согласие на зачисление и многое другое. Уточняется, что в рамках этого суперсервиса с начала летней кампании будут доступны 113 высших учебных заведений, тогда как в 2020 году были доступны только 54.

Суперсервис "Социальная поддержка онлайн" позволяет проактивно информировать о возможном возникновении прав на меры социальной поддержки (с согласия гражданина). Также запущен такой суперсервис, как "Цифровое исполнительное производство", который позволяет ознакомиться с ходом исполнительного производства и дистанционно подать ходатайство без личного посещения судебных приставов.

Также на портале были организованы суперсервис "Трудовые отношения онлайн", где можно оформить пособие по безработице с использованием базы вакансий "Работа в России" и получить сведения о трудовой деятельности в электронном виде, "Оформление европротокола онлайн", "Пенсия онлайн" и "Онлайн помощь при инвалидности".

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