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Киев утверждает, что численность российских войск у границы с Украиной приближается к ста тысячам - СМИ

15:32 12.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Численность российских войск у границы с Украиной, как утверждают в Киеве, приближается к ста тысячам. Об этом в эфире украинского телеканала «Дом» сказала пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Юлия Мендель. Она также подчеркнула, что украинская сторона не планирует что-либо предпринимать на востоке, в зоне конфликта.

Юлия Мендель добавила, что президент Владимир Зеленский попросил Москву о прямых переговорах по поводу ситуации в Донбассе. В Кремле сказали, что не получали запросов. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков ранее говорил, что война с Украиной неприемлема для России.

Москва считает, что Киев воздержится от провокаций, добавил Песков.

Украина готова защищаться в случае, если Россия применит военную силу, сказал в эфире «Эха» глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

Михаил Саакашвили выразил надежду на то, что применять крайние меры не придется.

За рубежом с тревогой следят за развитием ситуации на Донбассе.

Британская The Guardian, приводит слова своего эксперта, согласно которым, аналитики все больше и больше говорят о том, что сейчас вокруг Донбасса мы видим не просто попытку поиграть мускулами и показ силы, но и что-то большее. И исключать даже самый негативный сценарий не стоит.  Эхо Москвы

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