Журналистам, работающим на освещении послания федеральному собранию, придется сдать два теста на коронавирус

16:12 Источник: Эхо Москвы

Журналисты, которые собираются работать непосредственно на освещении послания президента России федеральному собранию, должны будут сдать два теста на коронавирус. Такие условия аккредитации объявили в Кремле. Также для соблюдения противовирусных требований будет ограничено число приглашенных представителей прессы. В пресс-службе Кремля отметили, что требование о двух отрицательных тестах распространяется на всех участников мероприятия.

Владимир Путин выступит с посланием федеральному собранию в следующую среду. Как рассказали ранее представители президента, в конце марта Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса. В ближайшее время он должен получить вторую дозу вакцины. Эхо Москвы