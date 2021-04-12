Журналистам, работающим на освещении послания федеральному собранию, придется сдать два теста на коронавирус
16:12 12.04.2021 Источник: Эхо Москвы
Журналисты, которые собираются работать непосредственно на освещении послания президента России федеральному собранию, должны будут сдать два теста на коронавирус. Такие условия аккредитации объявили в Кремле. Также для соблюдения противовирусных требований будет ограничено число приглашенных представителей прессы. В пресс-службе Кремля отметили, что требование о двух отрицательных тестах распространяется на всех участников мероприятия.
Владимир Путин выступит с посланием федеральному собранию в следующую среду. Как рассказали ранее представители президента, в конце марта Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса. В ближайшее время он должен получить вторую дозу вакцины. Эхо Москвы
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