Делегация РФ будет участвовать в сессии ПАСЕ в апреле дистанционно - Толстой
17:32 12.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Делегация РФ будет принимать участие в предстоящей в апреле сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) дистанционно в связи со сложной эпидемиологической обстановкой во Франции. Об этом в понедельник журналистам сообщил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой.
"Мы, депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, приняли решение о том, что работаем на этой сессии дистанционно", - сказал Толстой после общего собрания делегации. По его словам, "это решение связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией во Франции". Парламентарии также намерены присутствовать на послании президента РФ Федеральному собранию.
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