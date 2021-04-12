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Делегация РФ будет участвовать в сессии ПАСЕ в апреле дистанционно - Толстой

17:32 12.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация РФ будет принимать участие в предстоящей в апреле сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) дистанционно в связи со сложной эпидемиологической обстановкой во Франции. Об этом в понедельник журналистам сообщил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой.

"Мы, депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, приняли решение о том, что работаем на этой сессии дистанционно", - сказал Толстой после общего собрания делегации. По его словам, "это решение связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией во Франции". Парламентарии также намерены присутствовать на послании президента РФ Федеральному собранию.

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