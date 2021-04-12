СМИ сообщили о дефиците сахара в ряде российских регионов

18:00 Источник: Эхо Москвы

В ряде российских регионов возник дефицит сахара. Сообщения о перебоях с этим продуктом приходят в частности из крупных городов Сибири. В одном из них прокуратура начала проверку.

Нехватку сахара в магазинах Красноярска первыми заметили журналисты. Сразу несколько местных СМИ в начале месяца рассказали о том, что на прилавках некоторых торговых сетей краевого центра этого продукта нет. В местах, где товар был, его продавали с ограничениями — не больше 5 килограммов каждому покупателю. Местные жители также размещали в соцсетях фотографии с пустыми полками. Этими сообщениями занялась региональная прокуратура. В надзорном ведомстве обещали, что при выявлении нарушений отреагируют на случаи необоснованного возникновения дефицита, пишет издание Тайга инфо. Сообщалось также о нехватке сахара в ряде магазинов Новосибирска. Ранее на перебои с его поставками пожаловались несколько крупных российских торговых сетей. Газета Ведомости со ссылкой на участников рынка в конце марта сообщила, что заводы больше не соглашаются отгружать им продукт по минимальным ценам, в то время как спрос на сахарный песок в магазинах растёт.

С конца прошлого года российское правительство пытается не допустить роста цен на сахар и подсолнечное масло. Впрочем, эти меры по оценке Росстата пока не могут остановить подорожание продуктов. Эхо Москвы