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НОВОСТИ

Московской "Тройкой" можно будет пользоваться в Перми и Комсомольске-на-Амуре

14:43 13.04.2021

Московской транспортной картой «Тройка» скоро можно будет пользоваться в Перми и Комсомольске-на-Амуре. Столичные власти решили выделить 24,9 млн руб. на внедрение «Тройки» в качестве средства оплаты общественного транспорта в этих городах. Решение об этом было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Нужно отметить, что карту «Тройка» для оплаты проезда в общественном транспорте уже можно использовать в общественном транспорте Тульской области, а также в Подмосковье. Внедрение «Тройки» в общественном транспорте Перми и Комсомольска-на-Амуре должно стать следующим этапом развития системы. О своей заинтересованности в том, чтобы интегрировать билетные системы на базе «Тройки» заявляли более 40 регионов России, среди которых Владимирская, Мурманская, Ленинградская, Ростовская, Смоленская и Ярославская области, а также города Сочи и Ульяновск.

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