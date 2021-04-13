0
0
16
НОВОСТИ

Свыше 40 тыс. военных НАТО будут сосредоточены у границ РФ - Шойгу

16:00 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО сосредоточит 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники рядом с границами России. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, всего рядом с территорией РФ "будет сосредоточено 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 13.04.2021
Воду с аварийной АЭС «Фукусима» сбросят в океан
0
46
15:32 13.04.2021
Госдума ввела запрет на изъятие домашних животных за долги
0
110
15:18 13.04.2021
Собянин утвердил проект планировки площадки ОЭЗ "Микрон" в Зеленограде
0
128
15:12 13.04.2021
Москва запустила голосового помощника для сбора жалоб на самочувствие пациентов по телефону
0
130
15:12 13.04.2021
МИД Армении назвал античеловеческим шагом открытие в Баку парка военных трофеев
0
145
15:03 13.04.2021
Собянин встретился с участниками благотворительного сервиса портала mos.ru
0
151
15:00 13.04.2021
"Эпоха масок" на фоне пандемии в России не закончилась - Песков
0
162
14:55 13.04.2021
В Москве "Система-112" стала основным каналом вызова всех экстренных служб
0
148
14:43 13.04.2021
Московской "Тройкой" можно будет пользоваться в Перми и Комсомольске-на-Амуре
0
176
14:38 13.04.2021
Работники сферы услуг теперь могут получать чаевые через сервис Сбера
0
191

Возврат к списку