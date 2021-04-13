Свыше 40 тыс. военных НАТО будут сосредоточены у границ РФ - Шойгу

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО сосредоточит 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники рядом с границами России. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, всего рядом с территорией РФ "будет сосредоточено 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации".