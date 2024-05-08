Иноагент Евгений Ступин лишен мандата депутата Мосгордумы из-за прогулов
11:42 08.05.2024
Московская городская дума досрочно прекратила полномочий депутата столичного парламента Евгения Ступина (признан в РФ иностранным агентом).
По словам председателя комиссии столичного парламента по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александра Семенникова, ст. 106 регламента Московской городской думы установливает обязанность депутатов городского парламента участвовать в заседаниях, а по ст. 23 регламента, отсутствие депутата на заседании допускается только по уважительной причине. Кроме того, по федеральному законодательству, в случае отсутствия депутата законодательного органа субъекта РФ без уважительных причин на всех заседаниях парламента в течение шести месяцев подряд его полномочия прекращаются досрочно. «У нас имеет место факт, что более полугода отсутствует на заседаниях коллега Ступин, – сказал Семенников отсутствие без уважительной причины».
По данным Мосгордумы, Евгений Ступин без уважительных причин отсутствовал на всех заседаниях с 27 сентября 2023 года по 18 апреля 2024 года. «Считать полномочия депутата Московской городской думы Евгения Викторовича Ступина досрочно прекращенными», – сказано в тексте принятого депутатами постановления. Напомним, Ступин был избран депутатом Мосгордумы 8 сентября 2019 года в округе № 20, признан иноагентом в июне 2023 года, а осенью 2023 года сообщил, что уехал из РФ.
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