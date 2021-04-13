Президенты России и США обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений - Кремль
19:23 13.04.2021 Источник: НГ-Online
По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом, - сообщается на официальном сайте президента России.
Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня. Джозеф Байден подтвердил переданное ранее приглашение Президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдёт в режиме видеоконференции 22–23 апреля.
С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества. Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата.
В этом контексте Президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне.
При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию.
Условлено дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы.
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