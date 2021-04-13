0
0
0
НОВОСТИ

Президенты России и США обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений - Кремль

19:23 13.04.2021 Источник: НГ-Online

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом, - сообщается на официальном сайте президента России.

Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня. Джозеф Байден подтвердил переданное ранее приглашение Президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдёт в режиме видеоконференции 22–23 апреля.

С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества. Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата.

В этом контексте Президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне.

При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию.

Условлено дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 13.04.2021
Рубль немного укрепился на фоне телефонного разговора Путина и Байдена
0
22
19:10 13.04.2021
Госпрограмма вооружений получит на свои нужды 21-22 трлн руб - Ельчанинов
0
48
19:00 13.04.2021
Америка собирается вывести все свои войска из Афганистана к сентябрю - СМИ
0
68
18:47 13.04.2021
Путин и Байден по телефону обсудили региональные и глобальные проблемы
0
105
18:43 13.04.2021
Байден предложил Путину провести встречу в третьей стране
0
138
18:40 13.04.2021
Глава МИД Украины заявил, что в отношениях с США начался "новый день"
0
101
17:40 13.04.2021
Навальный переведен из медсанчасти в отряд колонии в связи с улучшением здоровья - УФСИН
0
204
17:12 13.04.2021
Генсек НАТО не ответил, сможет ли Киев вступить в альянс, не контролируя своей территории
0
245
17:00 13.04.2021
Власти должны получать не "причесанные", а объективные данные о проблемах россиян - Путин
0
223
16:32 13.04.2021
Главным редактором агентства Рейтер впервые за 170 лет назначена женщина
0
239

Возврат к списку