На конференцию по Афганистану в Турции приглашены Россия, США и еще 19 стран -СМИ

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители России, США, Евросоюза, НАТО, Организации исламского сотрудничества (ОИС) и еще двадцати стран приглашены для участия в конференции по Афганистану. Об этом сообщил во вторник ТАСС дипломатический источник. Организованное ООН, Турцией и Катаром мероприятие пройдет в Стамбуле с 24 апреля по 4 мая.

"Приглашения были направлены Австрии, Азербайджану, Канаде, Китаю, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Ирану, Италии, Японии, Казахстану, Киргизии, Норвегии, Великобритании, США, Узбекистану, Пакистану, Таджикистану, Туркмении, верховному представителю Евросоюза, генсеку НАТО и генсеку ОИС", - сказал собеседник агентства.