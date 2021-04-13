На конференцию по Афганистану в Турции приглашены Россия, США и еще 19 стран -СМИ
21:00 13.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители России, США, Евросоюза, НАТО, Организации исламского сотрудничества (ОИС) и еще двадцати стран приглашены для участия в конференции по Афганистану. Об этом сообщил во вторник ТАСС дипломатический источник. Организованное ООН, Турцией и Катаром мероприятие пройдет в Стамбуле с 24 апреля по 4 мая.
"Приглашения были направлены Австрии, Азербайджану, Канаде, Китаю, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Ирану, Италии, Японии, Казахстану, Киргизии, Норвегии, Великобритании, США, Узбекистану, Пакистану, Таджикистану, Туркмении, верховному представителю Евросоюза, генсеку НАТО и генсеку ОИС", - сказал собеседник агентства.
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