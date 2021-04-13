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Johnson&Johnson откладывает сроки поставок вакцины от COVID-19 в Европу

22:30 13.04.2021 Источник: Интерфакс

Компания Johnson&Johnson приняла решение отсрочить распространение своей вакцины от коронавируса в европейских странах на фоне сообщений о случаях тромбоза после прививки этим препаратом.

"Мы приняли решение отложить поставки нашей вакцины в Европу", - цитирует агентство Associated Press заявление компании.

Агентство отмечает, что эта отсрочка еще более осложнит ситуацию в Европе, которая столкнулась с нехваткой вакцин от COVID-19 из-за выявленных ранее проблем с препаратом компании AstraZeneca.

Вакцину Johnson & Johnson в настоящее время используют только в США, но и там решили приостановить ее применение, пока идет расследование шести случаев возникновения редкого и тяжелого типа тромбов после прививки этим препаратом.

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