После смерти темнокожего Райта в Миннесоте третью ночь подряд продолжаются потесты - СМИ
07:50 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно свидетельству журналистов телеканала, наибольшее скопление демонстрантов наблюдается рядом с полицейским участком в городе Бруклин-Сентер, где служила сотрудница Ким Поттер, выстрелившая в Райта при задержании. Ранее власти этого города продлили действие комендантского часа, который вступил в силу в 2200 по местному времени (06:00 мск). Однако еще до этого полиция объявила сбор людей радом с участком незаконным и обнесла его защитным ограждением. Территорию охраняют несколько десятков полицейских и бойцов Национальной гвардии США.
Газета "Уолл-стрит джорнэл" в свою очередь отмечает, что демонстрации носили мирный характер в течение дня, однако с наступлением темноты начали перерастать в беспорядки. Некоторые протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов бутылки и другие предметы. Полицейские вынуждены были применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также использовали бронированные автомобили, чтобы оттеснить участников беспорядков. Власти предупредили, что полиция будет задерживать тех, кто отказывается соблюдать комендантский час.
Мэр города Майк Эллиот ранее в "Твиттере" отметил, что среди участников мирных акций могут оказаться те, кто намеренно будет "сеять хаос". "Мы этого не допустим", - отметил градоначальник, попросив жителей "протестовать мирно и разойтись по домам с наступлением комендантского часа". В ночь с понедельника на вторник полиция Бруклин- Сентера задержала более 40 человек.
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