Из-за обрушения кровли на ТЭЦ жителям Тамбова временно прекращена подача тепла и воды
08:00 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня ночью на Тамбовской ТЭЦ произошло обрушение кровли главного щита управления станцией. Оборудование теплоцентрали выведено из работы, временно прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ", - сообщила Хабарова.
По ее данным, пострадали два человека. Ранее сообщалось о четырех пострадавших, извлеченных из-под завалов, все они живы.
Хабарова уточнила, что в зоне обслуживания тамбовской ТЭЦ находится 60 процентов жилых домов и зданий в Тамбове. "Причины произошедшего выясняются", - сказала Хабарова.
По данным регионального МЧС, обрушение крыши и части стены административного здания на проезде Энергетиков в Тамбове произошло в 04:40, здание находится на территории ТЭЦ. Для ликвидации происшествия привлечено 44 человека и 16 единиц техники.
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