Россия не будет заранее ограничивать территорию военных действий, в случае конфликта на Донбассе - Затулин

12:32 Источник: Эхо Москвы

По словам первого заместителя Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина, Россия не будет заранее ограничивать территорию военных действий, в случае конфликта на Донбассе. Об этом депутат сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В случае военной агрессии и попытки реванша и нарушения таким образом всех прежних договоренностей о прекращении огня, нарушении минских соглашений, — мы в этом случае вмешаемся для того, чтобы защитить людей и не допустить их истребления. Никто не знает, как будет складываться, в случае военных действий, военная ситуация. Никаких обязательств по части того, куда пойдет Россия, и что будет происходить, никто брать не будет, в том числе Генеральный штаб Никто заранее объяснять: «Вы знаете, мы дойдем только до Калиновки или до Шепетовки, а дальше идти не будем», — никто вам заранее это говорить не будет. Никто заранее себя не ограничивает в военных действиях», — сказал он.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена это сделать.