Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот - Путин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самый мощный ледокольный флот в мире создается сейчас в России. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества.

"Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как "Лидер", которых еще никто никогда не строил", - отметил он.