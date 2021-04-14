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Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот - Путин

15:32 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самый мощный ледокольный флот в мире создается сейчас в России. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества.

"Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как "Лидер", которых еще никто никогда не строил", - отметил он.

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