Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот - Путин
15:32 14.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самый мощный ледокольный флот в мире создается сейчас в России. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества.
"Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как "Лидер", которых еще никто никогда не строил", - отметил он.
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