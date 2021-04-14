К 1 мая силы НАТО начнут покидать Афганистан

22:20

НАТО приняла решение начать к 1 мая вывод войск из Афганистана. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, принятом в среду по итогам видеоконференции глав МИД и министров обороны стран альянса.

"Признавая, что не существует военного ответа на вызовы, с которыми сталкивается Афганистан, страны НАТО приняли решение, что мы начнем вывод войск в составе миссии [инструкторов и советников] "Решительная поддержка" к 1 мая", - говорится в документе.