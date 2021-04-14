К 1 мая силы НАТО начнут покидать Афганистан
22:20 14.04.2021
НАТО приняла решение начать к 1 мая вывод войск из Афганистана. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, принятом в среду по итогам видеоконференции глав МИД и министров обороны стран альянса.
"Признавая, что не существует военного ответа на вызовы, с которыми сталкивается Афганистан, страны НАТО приняли решение, что мы начнем вывод войск в составе миссии [инструкторов и советников] "Решительная поддержка" к 1 мая", - говорится в документе.
НОВОСТИ
- 22:10 14.04.2021
- США начнут выводить свои войска из Афганистана 1 мая
- 21:55 14.04.2021
- Войска США не смогут создать устойчивое правительство в Афганистане - Байден
- 21:40 14.04.2021
- НАТО вскоре начнет вывод войск из Афганистана - СМИ
- 20:10 14.04.2021
- В ФАС заинтересовались ростом цен в гостиничном бизнесе
- 20:00 14.04.2021
- Путин доволен тем, как сотрудничают британская BP и «Роснефть»
- 19:17 14.04.2021
- Федеральная палата адвокатов вручила награды государственным и общественным деятелям
- 19:10 14.04.2021
- "Спутник V" начали производить в Сербии
- 19:00 14.04.2021
- Американская разведка пока не знает, как произошло первое заражение COVID-19
- 18:45 14.04.2021
- О месте проведения встречи Путина и Байдена говорить пока рано - МИД РФ
- 17:40 14.04.2021
- В России сформируют единый регистр со сведениями обо всем населении страны - глава Минюста
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать