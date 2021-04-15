Зарплата космонавтов после повышения превысит 500 тыс. руб. в месяц - Роскосмос
12:00 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зарплата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит около 300 тысяч рублей в месяц, а опытных космонавтов - более 500 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС первый замгендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.
"Президент [РФ Владимир Путин] объявил о значительном повышении зарплат [космонавтов]. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% - чуть меньше 300 тысяч рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% - их зарплата чуть больше, чем 500 тысяч рублей в среднем", - сказал Овчинников.
По словам первого заместителя генерального директора Роскосмоса, на сегодняшний день зарплаты российских космонавтов практически в два раза ниже, чем их коллег из США или Европы. В частности астронавты НАСА в среднем получают около 8-9 тыс. долларов, а астронавты Европейского космического агентства - 7-8 тыс. долларов, отметил он.
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