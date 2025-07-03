Сбер: Регулирование банковских экосистем должно учитывать достижения цифровой трансформации

16:14

Заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов прокомментировал предложения Банка России по регулированию банковских экосистем на панельной дискуссии Финансового конгресса Банка России «Регулирование участия банков в экосистемах. Версия 2.0».

Топ-менеджер отметил значительные изменения в банковском секторе за последние годы и подчеркнул: то, что было актуально пять лет назад, сегодня требует переосмысления. Технологический прогресс, особенно в области искусственного интеллекта, трансформировал саму природу банковских активов. Инвестиции в ЦОДы, оборудование и офисную инфраструктуру перестали быть непрофильными — теперь это основа бизнеса Сбера.

«Мы уже инвестировали в экосистему, а новые технологические вызовы, такие как генеративный искусственный интеллект, требуют значительных вложений в оборудование и инфраструктуру. Эти активы стали для нас основными, формирующими прибыль, но при этом они попадают под ограничения риск-чувствительного лимита», – сказал Тарас Скворцов.

Отдельного внимания, по словам топ-менеджера требует существующая система двойного резервирования, где расхождение между оценочными резервами по МСФО и нормативными требованиями ЦБ создаёт дополнительную нагрузку на капитал.

Скворцов поддержал переходный период по вводу нормативов Банка России до 2030 года, но выразил опасения по поводу возможного повышения надбавок к достаточности капитала вплоть до 15%. По его мнению, это потребует от банков чрезмерных усилий, особенно с учётом роста риск-взвешенных активов из-за жесткого макропродунциального регулирования. Повышение надбавок за системную значимость также может создать дополнительное давление на банки.

Тарас Скворцов заявил, что многие современные экосистемные банки глубоко интегрированы с маркетплейсами и фактически зависят от них на 99%, что делает их уязвимыми к изменениям в этом сегменте. Введение комиссий для мерчантов провоцирует повышение цен для конечных потребителей, и это весомый вклад в общую инфляцию. Поэтому необходимо внимание Банка России к этой сфере.

Топ-менеджер подчеркнул, что Сбер ценит открытость Банка России и поддерживает диалог с регулятором по вопросам регулирования участия банков в экосистемах и расчёта достаточности капитала, включая обсуждение подходов к оценке резервов. Совместная работа позволит найти баланс между требованиями стабильности и потребностями банковского сектора.