Японский вице-премьер вновь заявил, что воду с "Фукусимы-1" можно пить

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо вновь заявил в пятницу, что очищенную от радиоактивных веществ воду с АЭС "Фукусима-1" вполне можно пить.

"Самое главное, что она будет в семь раз чище, чем допускается нормами Всемирной организации здравоохранения, - сказал он на пресс-конференции в Токио после заседания правительства. - Эту воду вполне можно пить, это понятно".

Вопросы к вице-премьеру на пресс-конференции по поводу чистоты воды, которую собираются слить в океан с АЭС "Фукусима-1", были связаны с острой критикой, которой подвергают это решение Токио в Китае и Южной Корее. 15 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на регулярном брифинге призвал японских политиков лично выпить эту воду, а также использовать ее для приготовления пищи и стирки одежды. По словам дипломата, только так можно убедить мир в безопасности намерений Токио. Сам Асо ранее лично говорил, что очищенную воду с АЭС вполне можно пить.

Правительство Японии 13 апреля официально разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной атомной станции "Фукусима-1". Эта вода, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. Как сообщили в министерстве экономики, торговли и промышленности страны, ведающем проблемами атомных станций, содержание трития в этой воде будет в 40 раз ниже безопасного уровня, установленного действующими в Японии нормами, и составит всего одну седьмую от нормы, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды.

Сейчас в стальных баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается малыми порциями. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже объявило, что будет на постоянной основе контролировать этот процесс.