Парламент Молдавии обсудит обвинение в узурпации власти Конституционным судом - Додон

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) предложит парламенту обвинить в узурпации власти Конституционный суд (КС), который в четверг разрешил президенту страны Майе Санду распустить нынешний состав законодательного органа. Такое решение было принято в пятницу на заседании парламентской фракции ПСРМ, написал в своем телеграм-канале лидер этой политической силы Игорь Додон.

"ПСРМ выдвинет проект постановления парламента, которое констатирует факт узурпации КС тремя членами суда (Маноле, Шова, Рошка) в пользу политических интересов президента, нарушения присяги, которую они произнесли перед этим составом парламента, и потребует их отставки", - сообщил Додон.