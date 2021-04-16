В России выявили 8 995 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 995, до 4 684 148. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 109. Всего уже выздоровели 4 310 557 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, превысила 92% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 397 против 398 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 104 795 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,24%, следует из данных штаба.