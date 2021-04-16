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Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях - Зеленский

14:12 16.04.2021 Источник: Интерфакс

Украина должна войти в состав Европейского Союза и получить План действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если лидеры ЕС говорят, что от Украины зависит ситуация с безопасностью в Европе, если мы платим за это жертвами, а уже более 14 тыс. человек погибли, значит, мы должны иметь какой-то статус. Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях. Мы хотим быть своими. Я считаю, что мы давно этого заслужили", - заявил Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro, обнародованному пресс-службой президента.

"Считаю, что мы должны быть в Европейском Союзе, должны получить ПДЧ. Я всегда говорю, что Украина должна иметь такой статус. Это справедливо. Тогда мы будем чувствовать себя субъектами. Тогда граждане Украины никогда не будут чувствовать себя одинокими. Это важно", - добавил он.

Президент Украины считает, что Россия пытается запугивать Украину своими действиями в Донбассе.

"Они точно пытаются показать, что мы должны бояться, и они пытаются точно провоцировать нас... Мы все понимаем - это давление. Давление политическое, милитаризованное, психологическое. Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они "ждут", что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им "такого счастья", - сказал Зеленский.

На вопрос, считает ли он, что президент РФ Владимир Путин намерен аннексировать Донбасс, присоединив его к РФ, глава государства ответил: "Мне кажется, я знаю, чего он хочет, но я не хотел бы его подталкивать. Потому что всегда есть надежда на 1%, что он этого не желает. Или даже если хочет, то не сделает".

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