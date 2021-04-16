В перестрелке с полицией в Техасе убиты два человека, один ранен
21:25 16.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Блюститель закона остановил автомобиль для проверки. Один из находившихся в нем людей начал стрелять в полицейского, по каким причинам, не уточняется. Страж порядка открыл ответный огонь. Водитель автомобиля и один из пассажиров были убиты. Один пассажир был ранен. Он госпитализирован.
Полицейский также доставлен в больницу.
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