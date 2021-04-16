В перестрелке с полицией в Техасе убиты два человека, один ранен

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник полиции был ранен в пятницу в перестрелке в американском Сан-Антонио (штат Техас), два человека убиты. Об этом заявил официальный представитель полицейского управления города на пресс-конференции, трансляцию вели центральные телеканалы.



Блюститель закона остановил автомобиль для проверки. Один из находившихся в нем людей начал стрелять в полицейского, по каким причинам, не уточняется. Страж порядка открыл ответный огонь. Водитель автомобиля и один из пассажиров были убиты. Один пассажир был ранен. Он госпитализирован.



Полицейский также доставлен в больницу.



