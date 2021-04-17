0
0
81
НОВОСТИ

Беспокойство НАТО о доступе в Азов и Черное море в Госдуме назвали наглостью

11:00 17.04.2021 Источник: Газета.Ru

Беспокойство НАТО о планах России ограничить доступ в Азов и Черное море являются наглостью. Такое мнение выразил депутат Госдумы Руслан Бальбек, передает РИА «Новости».

«Пусть рассыпаются в призывах перед другой аудиторией, мы сами решим, кого пускать через наш пролив. Может, им еще наши аэродромы под Москвой освободить для удобства? Наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым им отдай, то пролив освободи», — сказал Бальбек.

Ранее в НАТО потребовали от России обеспечить свободу навигации в Черном море.

Согласно бюллетеню Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, для иностранных военных кораблей и других государственных судов приостанавливается осуществление права мирного прохода через некоторые районы Черного моря в зоне территориальных вод России.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:30 17.04.2021
В России выявили 9 321 случай заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 20 марта
0
55
10:55 17.04.2021
В Таганском районе на благоустройство в 2021 году направят 195 млн рублей
0
105
10:30 17.04.2021
В Петербурге задержан украинский дипломат Сосонюк за получение закрытой информации - ФСБ
0
185
10:00 17.04.2021
Лидеры США и Японии впервые с 1969 года напрямую упомянули Тайвань в заявлении
0
212
09:30 17.04.2021
Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом
0
261
09:00 17.04.2021
США считают эскалацией ответные меры РФ на санкции - Госдеп
0
357
08:50 17.04.2021
США будут защищать Японию всеми имеющимися средствами, включая ядерное оружие - заявление
0
305
08:40 17.04.2021
Три члена экипажа МКС вернулись на землю
0
302
08:30 17.04.2021
Россия ответила на санкции США
0
351
22:20 16.04.2021
Обвиняемого в мошенничестве бизнесмена Нирава Моди экстрадируют в Индию - МИД Соединенного Королевства
0
682

Возврат к списку