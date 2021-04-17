В Таганском районе на благоустройство в 2021 году направят 195 млн рублей

10:55

Более 195 млн руб. направят на комплексное благоустройство дворов, ремонт спортплощадок и дорог в Таганском районе. Работы выполнят в 2021 году, сообщила местный муниципальный депутат Светлана Бондарева. «В 2021 году на территории Таганского района запланирована реконструкция семи спортивных площадок, комплексное благоустройство 12 дворовых территорий, локальные мероприятия на 17 объектах дорожного хозяйства. Также планируется организовать освещение четырех пешеходных переходов…В 2021 году на реализацию мероприятий на территории Таганского района запланировано 195,2 млн рублей», - отметила Бондарева.

Во дворах отремонтируют асфальт на дорогах и тротуарах, приведут в порядок детские площадки, заменят газон и установят освещение. Весной, во время месячника по благоустройству, в семи дворах посадят 64 дерева и 134 кустарника. Еще в 50 дворах запланирована посадка 71 дерева и более 5,4 тыс. кустарников по программе «Миллион деревьев».

Всего до конца лета в центре Москвы благоустроят более 111 дворов. Работы выполнят по программе «Жилище» и за счет средств стимулирования управ. Планируется, например, заменить асфальт, уложить газон, установить освещение, лавочки, обустроить детские площадки.