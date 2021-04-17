В конкурсе "Учителя года Москва – 2021" победила команда школы №1520
12:53 17.04.2021
Победителем городского профессионального конкурса «Учителя года Москва – 2021» стала команда школы №1520 имени Капцовых, расположенной в Центральном административном округе.
«Это второй год, когда конкурс реализуется в форме командных проектов. Когда это были отдельные учителя, они в лучшем случае учились друг у друга – один у одного. А когда это целые команды, то коллективы одной школы учатся у коллективов других школ. И сейчас этот опыт будет распространяться», – отметил председатель большого жюри конкурса «Учителя года Москвы – 2021», президент РУДН Владимир Филиппов. Всего в конкурсе приняли участие более 700 учителей московских образовательных организаций, в финале состязались шесть команд.
В нынешнем году впервые финальное испытание проходило в формате разговора с министром правительства Москвы, главой Департамента образования и науки Александром Молотковым. По словам директора Городского методического центра Андрея Зинина, раньше такой разговор случался, но никогда не транслировался и «не строился вокруг сущностных вопросов, на которые ответ должен найти каждый учитель – зачем он пришел в профессию». «Очень интересный был разговор, откровенный, жизненный. Все конкурсанты, начав говорить про командообразование, про структурные вещи, в итоге конце пришли к разговору о детях», – сказал Александр Молотков.
НОВОСТИ
- 13:00 17.04.2021
- Цены на аренду жилья на курортах РФ увеличились до 16% после ограничения полетов в Турцию
- 12:30 17.04.2021
- Целый ряд мировых знаменитостей попросили пустить врачей к Навальному
- 12:00 17.04.2021
- В правительстве РФ не поддержали инициативу об отпуске до 10 дней для отцов новорожденных
- 11:30 17.04.2021
- В России выявили 9 321 случай заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 20 марта
- 11:00 17.04.2021
- Беспокойство НАТО о доступе в Азов и Черное море в Госдуме назвали наглостью
- 10:55 17.04.2021
- В Таганском районе на благоустройство в 2021 году направят 195 млн рублей
- 10:30 17.04.2021
- В Петербурге задержан украинский дипломат Сосонюк за получение закрытой информации - ФСБ
- 10:00 17.04.2021
- Лидеры США и Японии впервые с 1969 года напрямую упомянули Тайвань в заявлении
- 09:30 17.04.2021
- Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом
- 09:00 17.04.2021
- США считают эскалацией ответные меры РФ на санкции - Госдеп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать