В конкурсе "Учителя года Москва – 2021" победила команда школы №1520

12:53

Победителем городского профессионального конкурса «Учителя года Москва – 2021» стала команда школы №1520 имени Капцовых, расположенной в Центральном административном округе.

«Это второй год, когда конкурс реализуется в форме командных проектов. Когда это были отдельные учителя, они в лучшем случае учились друг у друга – один у одного. А когда это целые команды, то коллективы одной школы учатся у коллективов других школ. И сейчас этот опыт будет распространяться», – отметил председатель большого жюри конкурса «Учителя года Москвы – 2021», президент РУДН Владимир Филиппов. Всего в конкурсе приняли участие более 700 учителей московских образовательных организаций, в финале состязались шесть команд.

В нынешнем году впервые финальное испытание проходило в формате разговора с министром правительства Москвы, главой Департамента образования и науки Александром Молотковым. По словам директора Городского методического центра Андрея Зинина, раньше такой разговор случался, но никогда не транслировался и «не строился вокруг сущностных вопросов, на которые ответ должен найти каждый учитель – зачем он пришел в профессию». «Очень интересный был разговор, откровенный, жизненный. Все конкурсанты, начав говорить про командообразование, про структурные вещи, в итоге конце пришли к разговору о детях», – сказал Александр Молотков.