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Супруг британской королевы принц Филипп похоронен в часовне Святого Георгия в Виндзоре

18:00 17.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп похоронен в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, резиденции монарха под Лондоном. Прямую трансляцию похорон принца-консорта, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет, ведут основные британские телеканалы.

После завершения панихиды, которую проводили духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Дэвид Коннер, а также перечисления всех официальных титулов герцога Эдинбургского, дубовый гроб с его телом вместе с мраморным постаментом на специальном лифте опустился в подземную королевскую усыпальницу. Она станет для принца лишь временным пристанищем. После ухода из жизни королевы герцога Эдинбургского перезахоронят вместе с ней - в той части часовни, где уже покоятся отец Елизаветы II Георг VI (1895-1952), его супруга, а также младшая сестра Ее Величества принцесса Маргарет (1930-2002).

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