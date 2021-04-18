Из-за угроз убийства вице-президента Камалы Харрис в США задержали женщину - СМИ
10:10 18.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Речь идет о 39-летней афроамериканке Нивиэн Фелпс, проживающей в Майами. По данным властей, в феврале она отправляла своему мужу, отбывающему тюремное заключение, видеозаписи и фотографии, в которых содержались соответствующие угрозы.
Как уточняется в заключении Секретной службы США, выступающей стороной обвинения, женщина "заявляла о ненависти в адрес президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис". "В этих видео Фелпс также озвучивала заявления об убийстве вице-президента Харрис", - цитирует обвинение Эн-би-си.
Как уточняет телекомпания, женщина сомневалась в расовой принадлежности Харрис, которая является темнокожей американкой ямайско-индийского происхождения. Мать Фелпс отмечает в свою очередь, что ее дочь больна и не контролирует свои действия, в связи с чем обвинения должны быть сняты.
По итогам расследования женщина задержана. В случае признания виновной ей грозит до пяти лет тюремного заключения, уточняет газета "Майами геральд".
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