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Росатом будет исключен из числа участников тендера на достройку чешской АЭС

10:05 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская госкорпорация "Росатом" в ближайшие дни будет официально исключена из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии. Об этом заявил в понедельник вице-премьер и глава Минпромторга республики Карел Гавличек в интервью газете "Право".

"В течение нескольких дней [Росатом] будет исключен [из числа компаний-кандидатов, выбранных для] возможности участия в тендере", - отметил он.

Российская корпорация, как сказал Гавличек, не сможет участвовать в тендере и в качестве компании-субподрядчика. "Никто из приглашенных [Чехией к тендеру компаний] не будет задействовать субподрядчика от Росатома", - сказал Гавличек.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался в воскресенье за отстранение Росатома от готовящегося тендера на строительство энергоблока АЭС "Дукованы" после выяснения обстоятельств взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке республики в 2014 году, к которому, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы.

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