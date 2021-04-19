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Турецкие СМИ удалили статью об одобрении производства в стране "Спутника V"

11:00 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкая газета "Ени шафак" в понедельник удалила со своего сайта статью о том, что в Турции одобрили производство российской вакцины "Спутник V". Соответствующий материал больше не индексируется в базе издания. Ссылки на эту новость и ее перепечатки в других онлайн-СМИ также удаляются.

Об одобрении производства российской вакцины "Ени шафак" сообщила ранее со ссылкой на члена научного совета по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза. По его словам, якобы один из турецких производителей лекарств "после соответствующего запроса получил одобрение".

23 января представитель РФПИ сообщил ТАСС о достижении договоренностей с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве "Спутника V" в Турции. По словам представителя, начался процесс трансфера технологии. 25 января председатель совета директоров турецкого производителя фармацевтической продукции VisCoran Ilac Sanayii A. S. Озтюрк Оран в интервью агентству Демирорен заявил, что его компания готова производить миллионы доз "Спутника V" после завершения процесса передачи технологий между двумя странами.

Вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале "Ланцет".

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