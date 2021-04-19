В МВД РФ призывают граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД призывает граждан не ходить на несанкционированные акции, информация о которых в последние дни появилась в социальных сетях. Как сообщили ТАСС в пресс-центре министерства, в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией.

В ведомстве отметили, что в ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о запланированных несогласованных публичных мероприятиях в России. "МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства.