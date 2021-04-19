Кремль "никак не воспринял" угрозы США о последствиях в случае смерти Навального - Песков
14:12 19.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Кремле "никак не восприняли" угрозы официальных лиц США о том, что Россия может столкнуться с последствиями в случае смерти Алексей Навального. Об этом сообщил в понедельник в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые делают представители других государств", - подчеркнул представитель Кремля.
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