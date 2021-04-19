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НОВОСТИ

ПЦУ выпустила обращение в связи со скоплением российских войск у границ Украины

16:17 19.04.2021

Синода Православной церкви Украины обнародовал обращение "по поводу эскалации российской агрессии против Украины".

"Многочисленные достоверные сообщения подтверждают самое большое с момента начала необъявленной войны России против Украины в 2014 г. скопление в наших границ войск РФ, - говорится в обращении. - Первая и Очевидная цель такого скопления - запугивание Кремлем украинского общества, давление на наше государство и на союзников Украины в свободном мире с целью достижения собственных интересов. Мы НЕ боимся! - наш ответ на это очередное агрессивное намерение российских властей. «Душа и тело мы положим за нашу свободу» - не просто слова из гимна Украины. Это убеждение - одна из ключевых черт украинской политической нации, воспитанная со времен княжеской Киевской державы, утверждённая в освободительной борьбе времён казачества и в ХХ веке. Мы НЕ требуем чужого и НЕ стремимся им обладать, украинский народ желает жить в мире и согласии со всеми, в первую очередь - с нашими историческими соседями. Но мы НЕ Позволим снова накинуть на нашу шею имперское ярмо, от которого украинский народ освободился три десятилетия назад!"  

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