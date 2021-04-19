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НОВОСТИ

ЕС считает развертывание сил РФ у границ с Украиной "крупнейшим в истории" - Боррель

17:12 19.04.2021

Евросоюз считает развертывание российских сил у границ с Украиной "крупнейшим в истории". Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной видеоконференции Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Более 150 тыс. российских военных размещены на границе с Украиной, что означает риск дальнейшей эскалации, - утверждал он. - Я не могу сказать, откуда у эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства".

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