Эксперты дискуссионного клуба Сбера и ВШЭ обсудили тренды и вызовы системы высшего образования

19:30

Дискуссионный клуб ВШЭ и Сбера, проводящийся в рамках XXII Апрельской международной научной конференции, начал свою работу и на первой сессии клуба эксперты обсуждали вызовы, а так же тренды системы высшего образования. «Самый главный вопрос: как обеспечить успех каждого студента? - отмечает вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Марина Ракова. – Одна из важных задач – научить школьников и студентов самостоятельно принимать решения и быть ответственными за них. Это является во всем мире одной из ключевых компетенций, обеспечивающих успешность человека. В России же до сих пор у детей не возникает возможности наработать навыки выбора и принятия решений. Школа и университет сквозным образом бесшовно должны вести ребенка по пути приобретения навыков, критически важных для того, чтобы быть востребованным в жизни. Высшее образование – один из ключевых драйверов экономики и развития общества. И, чтобы это было гармонично и сбалансированно, должны быть вовлечены все стороны, которые являются как благополучателями от отрасли высшего образования, так и инвесторами и заказчиками».

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов уверен, что нельзя игнорировать возможности, которые создала новая реальность. «Ключевая проблема в том, что большинство студентов не связывают свое видение профессиональной карьеры с тем набором курсов, которые они изучают в университете. Вуз рассматривается как некая полоса препятствий, но не как инвестиции в конкретные компетенции. Это было до пандемии, остаётся так и сейчас. Необходимо ввести гибкую систему, которая включает базовый бакалавриат и прикладной бакалавриат со включённым образовательным стандартом», - считает Кузьминов.

«В последний год в мире происходит сдвиг в дискуссиях об образовательной политике – фокус переносится в значительной степени на успех каждого студента, – констатирует научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин. – Университет является источником долгосрочной генерации валового внутреннего продукта через разницу зарплаты людей с высшим образованием и без образования. Россия относится к странам с высокой отдачей на высшее образование, и в среднем эта разница составляет 50%. Модернизация системы образования ведёт к росту зарплатной премии большинства выпускников, а не только тех, кто учится в лучших вузах, увеличению количества и прибыльности технологических стартапов и повышению инвестиционной привлекательности регионов может дать 1,4‒1,5% ВВП к 2030 году».

XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (АМНК) стартовала 13 и продлится до 30 апреля. Впервые соорганизаторами конференции выступают Высшая школа экономики и Сбер.