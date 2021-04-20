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В Колумбии заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны

11:05 20.04.2021 Источник: Газета.Ru

Министерство иностранных дел Колумбии вручило послу России в Боготе Николаю Тавдумадзе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96 в понедельник, 19 апреля. Об этом заявила глава колумбийского ведомства Клаудиа Блум на своей странице в Twitter.

Блум заявила, что в правительстве страны выразили протест из-за повторяющихся ситуаций, когда российские воздушные суда из России якобы не выполняли условия, определенные в разрешениях авиационных властей Колумбии.

По ее словам, российскому дипломату сообщили о важности быстрого ответа правительства России и необходимости гарантировать, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться.

Ранее минобороны Колумбии заявило, что поднимало в воздух свои истребители на перехват российского самолета, Ил-96-400ВПУ, который следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через акваторию Колумбии, однако фактические координаты его входа в колумбийское воздушное пространство отличались от заявленных.

В России ранее не раз заявляли, что все полеты проходят в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других стран.  Газета.Ru

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