В Колумбии заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны
11:05 20.04.2021 Источник: Газета.Ru
Министерство иностранных дел Колумбии вручило послу России в Боготе Николаю Тавдумадзе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96 в понедельник, 19 апреля. Об этом заявила глава колумбийского ведомства Клаудиа Блум на своей странице в Twitter.
Блум заявила, что в правительстве страны выразили протест из-за повторяющихся ситуаций, когда российские воздушные суда из России якобы не выполняли условия, определенные в разрешениях авиационных властей Колумбии.
По ее словам, российскому дипломату сообщили о важности быстрого ответа правительства России и необходимости гарантировать, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться.
Ранее минобороны Колумбии заявило, что поднимало в воздух свои истребители на перехват российского самолета, Ил-96-400ВПУ, который следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через акваторию Колумбии, однако фактические координаты его входа в колумбийское воздушное пространство отличались от заявленных.
В России ранее не раз заявляли, что все полеты проходят в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других стран. Газета.Ru
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