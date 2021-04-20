В России выявили 8 164 случая заражения коронавирусом за сутки
11:32 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 164, до 4 718 854. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 631. Всего уже выздоровели 4 343 229 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России возросло за сутки на 379 против 346 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 106 307 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,25%, следует из данных штаба.
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