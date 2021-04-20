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Менее 10% выпускников аспирантуры в РФ защищают диссертации - глава РАН

13:32 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество защищенных диссертаций выпускниками аспирантуры составило в 2020 году около 9%, что требует серьезного пересмотра ситуации и разработки мер поддержки молодых ученых. Об этом сообщил во вторник президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе общего собрания членов академии.

"Мы считаем, что в законе о науке должна появиться аспирантура, поскольку сама защита диссертации - это уже то, что должно регулироваться законом о науке. Но пока мы констатируем снижение аспирантов. В 2010 году их было 157 тыс. человек, в 2019 году - 84 тыс. человек. Доля окончивших аспирантуру защитой диссертации в 2019 году составила 10%, а в 2020-м году - 9%. Нам нужно серьезно проанализировать ситуацию и принять все исчерпывающие меры, чтобы ситуацию с аспирантурой изменить", - сказал Сергеев.

По его данным, последние годы отмечается снижение количества докторов и кандидатов наук. За последние пять лет численность в этих двух категориях сократилась на 10 тыс. человек. Всего сейчас, как сообщил Сергеев, в России около 100 тыс. кандидатов и докторов наук, из которых 75 тыс. - кандидаты и около 25 тыс. - доктора наук.

"Существуют негативные тенденции в обеспечении необходимого качественного состава исследователей в отечественной науке. Хотя у нас есть большое число грантов для привлечения молодежи в науку, но все-таки, по-видимому, престиж работы ученого не очень высок, и существует множество других карьерных траекторий, которые дают менее трудозатратный успех, чем ученая карьера. Будем надеяться, что мероприятия нацпроекта и Года науки и технологий будут способствовать повышению престижа науки", - отметил Сергеев.

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