Средства от размещения зеленых облигаций направят на закупку электробусов и строительство метро в Москве

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Концепция выпуска зеленых облигаций утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным. По данным городского правительства, документ соответствует принципам зеленых облигаций 2018 (Green Bond Principles 2018) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association), а также методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере «зеленого» финансирования в Российской Федерации, разработанным ВЭБ.РФ. «Московская биржа прорабатывает возможность изменения правил листинга, которые позволят «зеленым» облигациям регионов и муниципалитетов России обращаться в секторе устойчивого развития. После изменения этих правил «зеленые» облигации Москвы смогут приобретать инвесторы, заинтересованные в экологически ответственном размещении своих средств», - сообщили городские власти.

Финансы, которые будут привлечены в результате выпуска облигаций, планируется направить на закупку электробусов, финансирование строительства 18 станций и 43,8 км линий, а также реконструкции трех станций и 4 км линий Большой кольцевой линии метро. Планируется, что эквивалент полученных от размещения «зеленых» облигаций средств Москва станет направлять на финансирование и рефинансирование городских экологических проектов, результатом выполнения которых будет снижение выбросов загрязняющих веществ.