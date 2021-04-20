0
0
127
НОВОСТИ

Средства от размещения зеленых облигаций направят на закупку электробусов и строительство метро в Москве

13:19 20.04.2021

 Концепция выпуска зеленых облигаций утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным. По данным городского правительства, документ соответствует принципам зеленых облигаций 2018 (Green Bond Principles 2018) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association), а также методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере «зеленого» финансирования в Российской Федерации, разработанным ВЭБ.РФ. «Московская биржа прорабатывает возможность изменения правил листинга, которые позволят «зеленым» облигациям регионов и муниципалитетов России обращаться в секторе устойчивого развития. После изменения этих правил «зеленые» облигации Москвы смогут приобретать инвесторы, заинтересованные в экологически ответственном размещении своих средств», - сообщили городские власти.

Финансы, которые будут привлечены в результате выпуска облигаций, планируется направить на закупку электробусов, финансирование строительства 18 станций и 43,8 км линий, а также реконструкции трех станций и 4 км линий Большой кольцевой линии метро. Планируется, что эквивалент полученных от размещения «зеленых» облигаций средств Москва станет направлять на финансирование и рефинансирование городских экологических проектов, результатом выполнения которых будет снижение выбросов загрязняющих веществ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:18 20.04.2021
Высокотехнологическим партнером «Бессмертного полка Онлайн» опять выступит Сбер
0
26
14:12 20.04.2021
Утвержденный президентом Чада в шестой раз Идрисс Деби Итно умер от боевых ранений
0
41
14:00 20.04.2021
В Карачаево-Черкесии мужчина пытался убить помощника прокурора, нападавший задержан
0
59
13:32 20.04.2021
Собянин: В центрах "Мои документы" будут оказывать больше услуг ЗАГС
0
118
13:32 20.04.2021
Менее 10% выпускников аспирантуры в РФ защищают диссертации - глава РАН
0
148
13:20 20.04.2021
Иск о признании ФБК экстремистской организацией суд рассмотрит в закрытом режиме
0
144
13:05 20.04.2021
Председатель ПАСЕ жестко отчитал депутата Рады Гончаренко за поведение и лишил его слова
0
164
13:00 20.04.2021
Меркель заявила, что в личных разговорах с Путиным открыто критикует некоторые вещи
0
174
12:32 20.04.2021
Германия поддержала "Северный поток - 2" вопреки мнению других стран ЕС - Меркель
0
226
12:20 20.04.2021
Клише о России далеки от реального восприятия страны посетившими ее иностранцами - Путин
0
228

Возврат к списку