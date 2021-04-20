Собянин: В центрах "Мои документы" будут оказывать больше услуг ЗАГС
13:32 20.04.2021
Перечень услуг ЗАГС, оказываемых в центрах «Мои документы», будет расширен – соответствующее решение принято мэром Москвы Сергеем Собяниным. По данным городских властей, сегодня в многофункциональных центрах госуслуг граждане могут получить такие услуги управления ЗАГС Москвы как регистрация рождения, регистрация рождения с одновременным установлением отцовства (в случае, когда родители не состоят в браке), регистрация смерти, прием заявлений на государственную регистрацию заключения и расторжения брака, прием документов на оформление повторных свидетельств (справок) о государственной регистрации актов гражданского состояния.
Теперь в центры «Мои документы» передадут и некоторые другие востребованные услуги ЗАГС. Например, регистрацию заключения брака в неторжественной обстановке для граждан РФ, регистрация расторжения брака граждан России по совместному заявлению супругов по взаимному согласию, не имеющих общих несовершеннолетних детей, у которых брак заключен на территории Москвы либо оба супруга (один из супругов) проживают в Москве, выдачу повторных свидетельств (справок) о государственной регистрации актов гражданского состояния.
Расширенный перечень услуг ЗАГС в «Моих документах» планируют внедрить поэтапно: с 31 мая 2021 года - в 47 МФЦ, с 28 июня 2021 года - в 87 МФЦ, а с 26 июля 2021 года - во всех 127 столичных центрах госуслуг.
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