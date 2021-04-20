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Путин утвердил обязанность иноагентов указывать этот статус при участии в выборах

15:12 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал во вторник закон, обязывающий кандидатов на выборные должности, получающих зарубежное финансирование, информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующая законодательная инициатива была разработана членами комиссий обеих палат парламента по предотвращению вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Госдума приняла данный закон 7 апреля, Совет Федерации его одобрил 14 апреля.

Закон, в частности, обязывает кандидатов-иноагентов маркировать свою агитационную продукцию упоминанием этого статуса. Эти же нормы коснутся и кандидатов, аффилированных с лицом-иноагентом. К ним документ относит тех, кто сам не является иностранным агентом, но в период за два года до назначения выборов входил в состав НКО-иноагента, незарегистрированного общественного объединения, выполняющего функции иноагента, или руководил ими, а также осуществлял политическую деятельность и получал средства от иностранных агентов или же работал в иностранном СМИ- иноагенте.

Политические партии должны в своих агитационных материалах сообщать о присутствии в их списках на выборах иностранных агентов или аффилированных с ними лиц. Такая информация должна занимать не менее 15% от площади или объема агитационного материала. Кроме того, выступление кандидата-иноагента на партийном агитационном мероприятии должно теперь предваряться и сопровождаться информацией о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат- иноагент. Закон устанавливает, что если гражданин-иноагент вносит добровольное пожертвование в избирательный фонд, то в платежном документе тоже необходимо указать статус иноагента.

Закон запрещает иностранным агентам, включая СМИ, вести работу, которая способствует или препятствует выдвижению или победе кандидатов на выборах, достижению определенного результата на референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях.

Кроме того, закон обязывает кандидатов, имеющих или имевших ранее судимость, указывать эти сведения в подписном листе после указания своего отчества.

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