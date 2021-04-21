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В ежегодном Индексе свободы прессы Россия опустилась на 150 место из 180

09:20 21.04.2021 Источник: Эхо Москвы

Россия опустилась на 150 место из 180 в ежегодном Индексе свободы прессы. Его публикует организация «Репортеры без границ». В качестве причин ее эксперты указали «репрессивный аппарат», который используется для ограничения освещения в СМИ протестов, а также законы, контролирующие работу прессы и интернета.

Таким образом, наша страна расположилась между республикой Конго и Гондурасом. Вместе с ней в красной зоне – Индия, Турция, Бразилия и Мексика. Еще ниже – такие страны, как Китай, Иран и Туркменистан. Первые строчки рейтинга заняли страны Скандинавии.  Эхо Москвы

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