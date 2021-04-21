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НОВОСТИ

Детям и пенсионерам в России нужны бесплатные лекарства, уверен доктор Александр Румянцев

10:12 21.04.2021

В России необходимо увеличить финансирование здравоохранения и обеспечить бесплатными лекарственными препаратами наиболее значимые группы населения: детей и пенсионеров. Об этом заявил президент Центра имени Рогачева, врач Александр Румянцев. «Медицина в России финансируется практически вдвое меньше, чем в среднем в мире. Если учесть, что изучались данные практически по всем государствам, включая беднейшие, отставание будет еще больше. Например, среднедушевое финансирование здравоохранения в США в 17 раз больше, чем у нас. Эта ситуация становится нетерпимой, поскольку напрямую влияет на количество случаев смертности по всем видам заболеваний и, в первую очередь, в онкологии», - отмечает Румянцев.

По его словам, на последнем международном форуме «Движение против рака» врачи подготовили обращение к президенту России, сообщив, что конкретно нужно сделать для совершенствования системы онкологической помощи, повышения доступности лекарств и методик лечения. «Уже есть обратная связь, поэтому лично я настроен оптимистично», - заявил врач. 

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