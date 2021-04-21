Полиция задержала Любовь Соболь и Киру Ярмыш
11:00 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции задержали в Москве юриста ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Владимир Воронин.
"Соболь ехала в такси. В районе станции метро "Автозаводская" полицейские остановили эту машину, заявив, что действуют в рамках плана "Перехват". После этого они задержали Соболь и увезли ее. Причина задержания пока не известна", - сказал защитник.
На прошлой неделе Соболь была осуждена на год исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Также она проходит обвиняемой по делу о нарушении санитарных норм во время несанкционированной акции протеста 23 января в Москве.
[обновлено 11:10]
Сотрудники полиции также задержали в Москве пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Вероника Полякова.
"Ярмыш успела мне позвонить прямо перед задержанием. Как я поняла, ее задержали сотрудники 2-го оперполка полиции. Пока я не знаю ни причину задержания, ни то, куда ее увезли", - сказала защитник.
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