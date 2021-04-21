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"Зеленые" вышли в ФРГ на первое место после объявления Лашета кандидатом в канцлеры от ХДС/ХСС - опрос

15:00 21.04.2021 Источник: Интерфакс

После объявления Армина Лашета кандидатом в канцлеры от партийного союза ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель "Зеленые" вышли в ФРГ на первое место, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Forsa для телепрограммы RTL/ntv-Trendbarometer.

Если до вторника за ХДС/ХСС были готовы голосовать 26-30% избирателей, то теперь таких граждан всего 21%. При этом "Зеленые" поднялись на пять процентных пунктов до 28%, впервые выйдя на первое место.

Вторая традиционная крупная Социал-демократическая партия Германии тоже потеряла проценты поддержки, сейчас за нее готовы голосовать 13%. Поддержка правой "Альтернативы для Германии" не поменялась, ее политику считают правильной 11% респондентов.

Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года.

Немецкие "Зеленые" на этой неделе определили своего кандидата в канцлеры, им станет руководитель партии 40-летняя Анналена Бэрбок.

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