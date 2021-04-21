Массовых задержаний участников неразрешенных акций в Москве пока нет

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники несогласованной акции устроили несколько шествий в центре Москвы.

Как передают корр. ТАСС, собравшиеся группами прошли от библиотеки им. Ленина в сторону Арбата, по Никитскому переулку к Тверской улице и по Большому Кисловскому переулку в сторону Большой Никитской улицы.

Основная часть митингующих собралась в начале Тверской в районе Охотного ряда, они включили на своих телефонах фонарики и скандируют различные лозунги. Вдоль Тверской выставлены металлические ограждения, собравшиеся блокированы полицией и спецназом ОМОН, которые в мегафон просят всех разойтись, так как акция незаконна. "Не тратьте свое время", - просят полицейские. Они задерживают только активных участников акции, массовых задержаний пока нет.