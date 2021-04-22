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В России выявили 8 996 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 22.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 996, до 4 736 121. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса в России возросло за сутки на 8 934, до 4 361 807 человек. Доля выздоровевших, по данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России возросло за сутки на 397 против 399 днем ранее, до 107 103. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,26%, следует из данных штаба.

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